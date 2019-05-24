24 Mayıs 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rizespor - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. , kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor. İkinci yarının en başarılı ekiplerinden Rizespor ise zorlu maçtan galip ayrılıp ligi ilk 10 sıra içerisinde bitirmeyi amaçlıyor. Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Rizespor - Trabzonspor mücadelesini aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

ile , 'de bugün oynayacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor'da ilk imza

RİZE'DE EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rize'de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip daha fazla galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor, Rize'de oynanan 17 maçın 6'sında galip gelirken, 5 kez kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 8 Mayıs 2016'da sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavilileri 4-1 kazanmıştı.

Trabzonspor Rizespor'u 22 kez yendi

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Samudio, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

Trabzonspor'un gözü üçüncü sırada

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