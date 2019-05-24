Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptıran turuncu-lacivertliler prestij maçına çıkarken, Akdeniz ekibi son maçını kazanarak sezonu 6. sırada bitirmeyi planlıyor. Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Başakşehir - Alanyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev alacak.
Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti. Geride kalan 33 haftada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son hafta maçları öncesinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun da yarınki maçta oynaması beklenmiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attaham, Clichy, İrfan Can, Gökhan, Mossoro, Visca, Elia, Bajic
Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Ozan, Efecan, Villafanez, Djalma, Cisse
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