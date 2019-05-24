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Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34. haftasında Medipol sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta 'a mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptıran turuncu-lacivertliler prestij maçına çıkarken, ekibi son maçını kazanarak sezonu 6. sırada bitirmeyi planlıyor. Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Başakşehir - Alanyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medipol , 'in 34. ve son haftasında Aytemiz 'u konuk ediyor.

3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev alacak.

Süper Lig'de geçen hafta 'a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti. Geride kalan 33 haftada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son hafta maçları öncesinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren , ve , Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun da yarınki maçta oynaması beklenmiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Başakşehir'in rakibi Alanyaspor

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attaham, Clichy, İrfan Can, Gökhan, Mossoro, Visca, Elia, Bajic

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Ozan, Efecan, Villafanez, Djalma, Cisse


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