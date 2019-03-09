Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında son 7 maçta 2 galibiyet alabilen Trabzonspor bugün, ligin son sırasında bulunan Akhisar’ı konuk edecek. Trabzonspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in ikinci yarısında düşüş yaşayan Trabzonspor, bugün son sırada bulunan Akhisarspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta son dakikalarda yediği golle Kasımpaşa deplasmanından bir puanla dönen bordo-mavili takım, sürpriz bir şekilde Alanyaspor'u mağlup ederek ligde kalma umutlarını yeşerten Akhisarspor ile oynayacağı maça büyük önem veriyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Akhisarspor sınavının sezonun en önemli maçlarından biri olduğuna vurgu yaparak oyuncularını uyardı. 52 yaşındaki hoca, "Zor dönemden geçiyoruz. Biz Trabzon için ateşten gömleği giydik. İçinde yanmayı da göze alırız. Avrupa hedefimize doğru yürümek için her maçta en iyisini ortaya koyacağız" dedi.

TRABZONSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

5'ER GALİBİYET

Trabzonspor ile Akhisarspor, Süper Lig'de bugün yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 karşılaşmada iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.

KARAMAN'DAN MORAL

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ilk yarıyı 2-0 önde kapatan bordo-mavili ekip 2. yarı skoru koruyamayarak 2–2 berabere kalmıştı. Yaşanan bu sonuç Trabzonspor'da moralleri bozarken Karaman, hafta başından itibaren oyuncularla bir dizi toplantılar gerçekleştirerek motivasyonu üst seviyede tutmak için çaba gösterdi.

OLCAY GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavililerde özür dileyerek yeniden takıma katılan Olcay Şahan, sıkı bir şekilde çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 aydır formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ kanadın bugünkü maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak tecrübeli futbolcunun, kondisyonunun düşük olmasından dolayı, yedek kulübesinde yer almasına muhtemel olarak bakılıyor.

KORAY YENİDEN A TAKIMDA

Trabzonspor'da tek forvet konumunda bulunan Rodallega'ya alternatif olarak ise altyapıdan 1.92'lik forvet Koray Kılınç yeniden kadroya dahil edildi. Kılınç, geçen ay profesyonel olmuş ancak 5 arkadaşı ile yeniden altyapıya gönderilmişti.

SAKATLIK RAPORU

Sezonun ikinci yarısına sakatlıklarla başlayan bordo-mavililerde Pereira, Abdülkadir Ömür, Onazi ve Ebrar Cumur Akhisar maçında da kadroya yer almayacak. Geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak kadrodan çıkartılan Kamil ise forma giyebilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bugün Akhisar'ı konuk edecek Trabzonspor, son antrenmanını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün akşam gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı bir idman yapılırken, Karaman talebelerini sık sık uyardı.

EN FAZLA İSABETLİ ŞUT ÇEKEN TAKIM

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Bordo-mavililer 133 isabetli şut istatistiği ile bu alanda ön planda yer alırken, takımın en fazla şut çeken ismi ise 37 şutla Rodallega.

UĞURLU İLE 3. MAÇ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu sezon bordo-mavililerin 3. kez maçını yönetecek. Uğurlu, Trabzonspor'un sahasında Sivasspor'u 3-1 yendiği ve deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda da görev yapmıştı. Ali Saygın Ogel ve Candaş Elbil bugünkü yardımcı hakemler.

MİLLİ ARAYA KADAR HEDEF 43 PUAN

Fırtına, ligde kalma mücadelesi veren rakipleri Akhisarspor ve Erzurumspor maçlarından 6 puanla ayrılarak, Avrupa kupalarına katılma adına milli araya moralli girmek istiyor. Süper Lig, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar nedeniyle 19 gün ara verilecek.

TRABZON'DA DA DENGE

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. 6 karşılaşmada taraflar 2'şer galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Fırtına, bu periyotta 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Ligin ilk yarısında bordomavililer rakibini 3-1 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER



