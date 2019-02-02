02 Şubat 2019, Cumartesi

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Trabzonspor - MKE Ankaragücü hangi kanalda saat kaçta?

Trabzonsporun 11i belli oldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 Giriş Tarihi: 02.02.2019

'de çıktığı son iki 5 puan kaybeden , ligin 20. haftasında Ankragücü’nü ağırlıyor. Peki, Trabzonspor - maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçına dair tüm detayları ve maçın canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

, 'de bugün sahasında 'nü konuk edecek. İkinci devrenin ilk maçında hakem Umut Meler ile VAR hakemi 'un hatalı kararları ile yenilen, geçen hafta da Alper Ulusoy'un skandalı ile 2 puan kaybeden Trabzonspor, bugün kazanıp telafi etmek istiyor. Teknik direktör , yeni bir seri başlatmak istediklerini belirterek, "Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Kısıtlı kadromuz olduğu dönemde de iyi bir mücadele ortaya koyduk. İranlı oyuncularımızın geri dönüşü ile daha güçlü hale geldik. Ankaragücü maçı mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma. Bu arzumuzu herkes görecek" diye konuştu.

TRABZONSPOR'UN 11'İ:

Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak

TRABZON 36-16 ÖNDE

Bordo-mavililer ile Ankaragücü, bugün 'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 69 maçta bordomavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. ekibi, bu periyotta rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

EVİNDE ÇOK ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı. Trabzonspor, başkent ekibi karşısında en farklı galibiyetini, 1991-92 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

'ANKARAGÜCÜ'NÜ YENMEMİZ GEREK'

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ankaragücü ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Şahin, " ve Alanya'ya mağlup oldular. de yaptılar. Çok ciddi bir maç olacak ve bana göre çok zor geçecek. Futbolcularımız ve hocamız bu işin bilincinde. 3 puan almak istiyoruz. Üst sıralardan kopmayacaksak kazanmalıyız" diye konuştu.

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