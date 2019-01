Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Akhisarspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Akhisaspor - Beşiktaş maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Akhisarspor - Beşiktaş karşılaşması 2. devrenin ilk maçı olsa da her iki takım açısından oldukça büyük bir önem taşıyor ve her iki takım da maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.



Ligin ilk devresini 26 puanla lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde kapatan siyah beyazlılar için her maç final niteliğinde. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, 1 yıl cezalı olduğu için Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almayan Beşiktaş, şampiyon olabilmek için ikinci devrede olağanüstü bir performans göstermek zorunda. Sıralamada 7'nci durumda olan siyah beyazlıların işi bir hayli zor görünse de başta yönetim olmak üzere teknik direktör Şenol Güneş'in de inancı üst seviyede. İlk devrede en büyük sorun olan santrfor problemini Burak Yılmaz'ı transfer ederek çözen siyah beyazlılar, Pepe'nin yerine de Isimat Mirin'i alarak kadrosunu güçlendirdi. Akhisar maçı ile başlayacak 2. devrede uzun bir galibiyet serisi yakalanması halinde şampiyonluk şansının çok yükseleceğine inanan yönetim ve teknik heyet, artık tüm işin futbolcularda olduğunu düşünüyor.



Akhisarspor ise Beşiktaş karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak amacında. 17 puanla ligin 15'inci sırasında yer alan Akhisarspor, düşme hattının sadece bir basamak üstünde yer alıyor ve alacağı her puana şiddetle ihtiyacı var. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen son iki haftaya kadar düşme hattının hemen üstünde yer alan Ege temsilcisi bu sezon ilk devre de genelde düşme hattında yer aldı. 15'inci haftada Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek düşme hattının hemen üstüne çıkan yeşil siyahlılar ilk devreyi de 15'inci sırada tamamladı.

Akhisar Belediyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Akhisarspor - Beşiktaş maçı 18 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN BURAK YILMAZ VE ISİMAT MİRİN KARARI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor karşısına çıkaracağı kadroyu hemen hemen belirlemiş durumda.



Hafta içi yapılan basına açık idmanlardaki taktik çalışmalarda, maçta oynatacağı 11'i çok belli etmeyen ve genelde son idmanda kararını veren Güneş, bu kez haftanın ilk idmanında taktik çift kaleyi doğrudan 11'i belirleyerek oynattı. Yeni transferler Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'in olduğu 11'i taktik maç boyunca değiştirmeyen tecrübeli teknik adam, Akhisarspor karşısına çıkaracağı kadronun mesajını da vermiş oldu.



Kaleyi Karius'a emanet edecek olan Güneş, Adriano'nun cezası sebebiyle oynamayacağı maçta geri dörtlüyü Gökhan Gönül-Vida-Mirin ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta ikilide Atiba ve Dorukhan'a görev veren Şenol Güneş'in hücum hattı, bir oyuncu dışında net durumda. Taktik maçta Lens-Ljajic ve Güven'i tercih eden Güneş'in,son anda Quaresma'yı 11'e koyarak Lens veya Güven'den birini yedeğe çekmesi de ihtimaller dahilinde. Tecrübeli teknik adamın santrfordaki tercihi ise herkesin performansını merakla beklediği Burak Yılmaz olacak.

AKHİSAR'DA 2 İSİM YOK

Akhisar Belediyespor'da Mustafa Yumlu ve Hasan Ali Adıgüzel sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ADRİANO CEZALI, KART SINIRINDA 2 İSİM



Beşiktaş'ta Akhisarspor karşısında Adriano dışında eksik futbolcu bulunmuyor.



Ligin ilk devresinin son maçı olan Kasımpaşa maçında 4'üncü sarı kartını gören Adriano, cezalı olduğu için Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta iki futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 16'ncı haftada Trabzonspor maçında 3'üncü sarı kartı gören Adem Ljajic ve 17'inci haftada Kasımpaşa maçında 3'üncü sarı kartı gören Domagoj Vida Akhisarspor karşısına ceza sınırında çıkacak. Her iki futbolcu da yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 19'uncu haftada İstanbul'da oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.