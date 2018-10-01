    01 Ekim 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Spor Toto 'in 7. haftasının kapanış mücadelesinde , 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Evkur 'u konuk ediyor. Medipol Başakşehir - Malatyaspor maçı ne zaman sata kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    'in 7. haftasında evinde Evkur ile karşılaşacak olan 'de Teknik Direktör , eski yardımcısı ile rakip olacak. Avcı, şu ana kadar Bulut'a karşı oynadığı 2 mücadeleden de galip ayrılmayı başardı.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Malatyaspor ile oynayacak. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan turuncu-lacivertliler, topladığı 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi sonucu topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

    Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

    Avcı üstünlük kurdu
    Bu mücadele aynı zamanda eski dostları da bir araya getirmiş olacak. Uzun yıllar turuncu-lacivertli takımda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bu defa Yeni Malatyaspor'un başında eski hocasına rakip olacak. Daha önce Başakşehir ve Malatyaspor ligde 2 defa karşılaşmış ve bu müsabakaların ikisini de Avcı'nın takımı kazanmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı takımın ağlarına 3 gol bırakmasına karşın kalesini de gole kapamayı başardı.

    Fenerbahçe maçı öncesi kritik viraj
    Geçtiğimiz hafta deplasmanından 1 puanla ayrılan Medipol Başakşehir, sahasında E.Y. Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu müsabakası öncesi moral depolamak istiyor. Turuncu-lacivertlilerde bunun yanında kaptan Emre Belözoğlu'nun dönüşünün de sevinci yaşanıyor. Erzurumspor mücadelesinden sonra 'dan 2 maç men cezası alan tecrübeli oyuncunun cezası sona erdi. Emre, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

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