Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman sata kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, eski yardımcısı Erol Bulut ile rakip olacak. Avcı, şu ana kadar Bulut'a karşı oynadığı 2 mücadeleden de galip ayrılmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan turuncu-lacivertliler, topladığı 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi sonucu topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Avcı üstünlük kurdu

Bu mücadele aynı zamanda eski dostları da bir araya getirmiş olacak. Uzun yıllar turuncu-lacivertli takımda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bu defa Yeni Malatyaspor'un başında eski hocasına rakip olacak. Daha önce Başakşehir ve Malatyaspor ligde 2 defa karşılaşmış ve bu müsabakaların ikisini de Avcı'nın takımı kazanmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı takımın ağlarına 3 gol bırakmasına karşın kalesini de gole kapamayı başardı.



Fenerbahçe maçı öncesi kritik viraj

Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Medipol Başakşehir, sahasında E.Y. Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Fenerbahçe müsabakası öncesi moral depolamak istiyor. Turuncu-lacivertlilerde bunun yanında kaptan Emre Belözoğlu'nun dönüşünün de sevinci yaşanıyor. Erzurumspor mücadelesinden sonra PFDK'dan 2 maç men cezası alan tecrübeli oyuncunun cezası sona erdi. Emre, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

