Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş'ta kart cezalısı Caner Erkin'in yerine kimin forma giyeceği henüz netlik kazanmadı. Caner'in yanı sıra Adriano'nun da hazır olmaması, defansın solunda sıkıntıya sebep oldu. Beşiktaş ile Kayserispor, ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi ile İstanbul'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. Kartal, 2015-16'da rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayseri ise 2006-07'de Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş 68, Kayseri 42 gol attı

İstanbul'da Beşiktaş 47, Kayseri ise 16 gol attı. Siyah-beyazlı takımın toplam 68 golüne, sarı-kırmızılı ekip 42 golle karşılık verdi.