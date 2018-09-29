    29 Eylül 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kartal uçuşa hazır
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    'in 7. haftasında , 'ta 'u konuk ediyor. Beşiktaş - spor maçı , saat kaçta ve Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

    Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bugün 'u konuk edecek. 'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. 'ta kart cezalısı 'in yerine kimin forma giyeceği henüz netlik kazanmadı. Caner'in yanı sıra Adriano'nun da hazır olmaması, defansın solunda sıkıntıya sebep oldu. Beşiktaş ile spor, ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi ile 'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. , 2015-16'da rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayseri ise 2006-07'de Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

    Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş 68, Kayseri 42 gol attı

    İstanbul'da Beşiktaş 47, Kayseri ise 16 gol attı. Siyah-beyazlı takımın toplam 68 golüne, sarı-kırmızılı ekip 42 golle karşılık verdi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Galatasaray-BB Erzurumspor maçında acı haber Galatasaray-BB Erzurumspor maçında acı haber
    Pepe Süper Ligde forvetleri solladı Pepe Süper Lig'de forvetleri solladı
    Futbolda haftanın programı Futbolda haftanın programı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör