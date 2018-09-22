Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor bu akşam Şenol Güneş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Dış sahada istediği sonuçları alamayan bordo-mavili takımda hedef iç sahadaki başarılı grafiği devam ettirmek. Fırtına bu sezon evinde oynadığı iki maçta Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı ise 4-0 mağlup etti. Taraftarı önünde 7 gol atıp kalesinde sadece bir gol gören Karadeniz ekibi, Göztepe'yi de mağlup 3'te 3 yapmak istiyor.

KARAMAN UYARDI

Trabzonspor sahasında Göztepe'ye sadece 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncuları ile yaptığı toplantıda Alanya'da yapılan hataların Göztepe önünde tekrarlanmamasını isteyerek, "Galatasaray derbisindeki gibi oynayın. Rakibimizin neler yapabileceğinden çok bizim ne yaptığımız önemli. Sahaya çıkıp çalıştığımız her şeyi en iyi şekilde yapmaya uğraşmalıyız" emrini verdi.

MUHTEMEL 11'LER

REKABETTE 8-3 ÖNDE

Trabzonspor, Göztepe ile Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 karşılaşmada bordo- mavililer 8 galibiyet alırken, 3 mücadeleyi ise Göztepe kazandı. Taraflar 9 kez de eşitliği bozamadı.

SON İKİ LİG MAÇI 0-0 BİTTİ

Trabzonspor ile Göztepe arasında Trabzon'da oynanan son iki lig maçı 0-0 sona erdi. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmaya Beto'nun kurtarışları damga vurmuştu.

ABDÜLKADİR İLK 11'E

Fırtına'da kadroda tek değişiklik bekleniyor. Ünal Karaman'ın sarı kart sınırında yer alan Yusuf Yazıcı'yı kenara çekip, Abdülkadir Ömür'ü ilk onbire monte edeceği öğrenildi. 'Messi' lakaplı genç yıldız geçen hafta Alanya'da oyuna girdikten sonra etkili bir futbol sergilemişti. Savunmanın göbeğinde ise Majid Hosseini tam iyileşmediği için yine Zargo Toure ile Mustafa Akbaş ikilisi yer alacak. Kanatlarda Olcay ile Nwakaeme, ön liberoda Onazi+Jose Sosa, forvette ise Hugo Rodallega görev yapacak.

NWAKAEME'YE ÖZEL İLGİ

Galatasaray derbisinde 2 gol, 1 asistle şov yapan Anthnoy Nwakaeme, Alanya'da etkisiz kalmıştı. Tecrübeli isim bugün de ilk onbirde yer alacak. Nijeryalı oyuncu ile başkan Ahmet Ağaoğlu sponsorluk anlaşmasında bir süre ayak üstü sohbet etti. Nwakaeme'nin Ağaoğlu'nu can kulağıyla dinlediği görüldü.

FORMA SATIŞI 52 BİNİ GEÇTİ

Forma satışlarından gelen haberler yüz güldürdü. Geçen seneye göre talebin oldukça yüksek olduğu ifade edilirken, son üç ay içinde satış rakamının 52 bini geçtiği bildirildi. Üretici firmanın forma yetiştirmekte zorlandığını belirten yönetim satışların artarak devam etmesini bekliyor.

ATIKLAR TORBAYA GOLLER KALEYE

Bordo-mavililer, Göztepe maçı ile temiz çevre ve geri dönüşüm seferberliği başlatıyor. TÜKÇEV (Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı) ile ortaklaşa düzenlenen proje ile Şenol Güneş Stadı'na gelecek olan taraftarlara atık torbaları dağıtılacak. Seyirciler tarafından toplanacak ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılacak.

YUSUF YAZICI SINIRDA

Ligde geride kalan 5 maçta takımın en hırçın ismi olarak Yusuf Yazıcı dikkat çekiyor. 3 sarı kartla sınırda bulunan genç oyuncu bu akşam da oynar ve kart görürse cezalı duruma düşecek. Yusuf bu takdirde gelecek hafta yine Trabzon'da oynanacak olan Kasımpaşa maçında formasını giyemeyecek.