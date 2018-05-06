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    06 Mayıs 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği Antalyaspor'u konuk ediyor

    Gençlerbirliği, Antalyasporu konuk ediyor
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lige tutunmaya çalışan takımlardan Gençlerbirliği ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç 16.00'da başladı. Maçta Halis Özkahya düdük çalıyor.

    Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ilk 11'leri şu şekilde:

    Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Pogba, Uğur, Milinkovic, Sessegnon, Scekic, Aydın, Skuletic

    Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Musa, Charles, Hakan, William, Maicon, Deniz, Doukara

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