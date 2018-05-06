06 Mayıs 2018, Pazar
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Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Musa, Charles, Hakan, William, Maicon, Deniz, Doukara
Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği Antalyaspor'u konuk ediyor
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lige tutunmaya çalışan takımlardan Gençlerbirliği ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maç 16.00'da başladı. Maçta Halis Özkahya düdük çalıyor.
Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ilk 11'leri şu şekilde:
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Pogba, Uğur, Milinkovic, Sessegnon, Scekic, Aydın, Skuletic
Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Musa, Charles, Hakan, William, Maicon, Deniz, Doukara
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