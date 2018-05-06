Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Kayserispor maçı detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Beşiktaş 62 puanla 4. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 44 puanda ve 8. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserisporu ağırlayacak. Normal şartlarda 06.05.2018 Pazar günü saat 16.00'da başlaması gereken mücadele, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinden dolayı 07.05.2018 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek.

- Evinde 42 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalardada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.

Bu maçların 35'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

- Güneş "dalya" diyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

- Tosic oynayabilecek

Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

- Negredo ve Pepe sakat

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

- 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek Negredo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

- Beşiktaş ve Kayserispor arasındaki istatistikler

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Beşiktaş, bu maçlarda rakibine 13-8'lik üstünük kurdu. İki takımın ligde oynadığı son iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 42 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.

Beşiktaş, Kayserispor'a ligde evinde dört maçtır kaybetmiyor. Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanındaki son galibiyeti Ekim 2011'de gelmişti. Kayserispor ligdeki son altı maçının beşini kaybetti. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından Bursaspor ile birlikte en az puan toplayan takımlar sıralamasında ikinciliği paylaşıyor. Kayserispor aynı zamanda ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım. Beşiktaş ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin ikinci yarısında en fazla gol atan üçüncü takım.

Kayserispor ligdeki son beş deplasman maçını da kaybetti. Bu Karabükspor'un ardından ligde devam eden en uzun ikinci deplasman yenilgi serisi. Kayserispor, Süper Lig'de en son arka arkaya altı deplasman maçını kaybettiği sezonda küme düşmüştü. Bu maçta bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci takım ile, en az buluşan ikinci takım karşılaşacak. Beşiktaş bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri. Kayserispor ise bu alanda Bursaspor'un (106) ardından ligin en kötü ikinci takımı. Beşiktaş bu sezon ligde yedekten oyuna giren oyuncularında en fazla gol katkısı alan takım.

Beşiktaş'ın ligde attığı son 31 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı tek takım Beşiktaş. Kayserispor son altı sezonda Beşiktaş deplasmanına altıncı farklı teknik direktörle çıkıyor (Şota Arveladze, Robert Prosinecki, Ertuğrul Seçme, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın ve Marius Sumudica). Beşiktaş bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım (25; dokuz gol, 16 asist). Kayserispor'un ligde deplasmanda attığı son yedi golün beşi Umut Bulut'tan geldi.

Umut bu sezon ligde attığı toplam 14 golle takımına 12 puan kazandırdı. Ligde bu sezon golleriyle takımına Umut'tan daha fazla puan kazandıran sadece iki isim var: Burak Yılmaz & Adis Jahovic. Beşiktaş'ın evinde attığı son 10 golün yarısında Anderson Talisca'nın direkt katkısı var.