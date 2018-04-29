Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyonlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında tartışmalı 2 pozisyon yaşanırken iki takım da penaltı bekledi

Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın 23. dakikasında ceza sahası içine giren Trezeguet, şut çekmek için hamle yaptığı sırada Şener'in yaptığı müdahalenin ardından bir anda yerde kaldı. Kasımpaşalı futbolcular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

RIDVAN DİLMEN: TARTIŞMASIZ PENALTI

Maçın 42. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular, ceza alanında elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Çakır bir kez daha devam kararı verdi.

Karşılamanın devre arasında pozisyonları yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. 3 metreden penaltıyı göremedi. Enteresandır ki, Soldado da önündeki pozisyonu göremedi. Pozisyon ele çarpma değil. Bana göre Kasımpaşalı oyuncunun elle müdahalesi var, net penaltı, tartışmasız penaltı." dedi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır…