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    29 Nisan 2018, Pazar

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    Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    TT Stadında 11ler belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye bu derbiyi bekliyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in bu sezon belkide en önemli maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Evinde bu yıl kaybetmeyen Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Şenol Güneş yönetiminde olaylı Fenerbahçe derbisini geride bırakan Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında avantajlı duruma geçmek istiyor. Galatasaray'da Serdar Aziz cezalı, Beşiktaş'ta ise önemli bir eksik yok. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan ve bu cezasını Akhisarspor'a karşı çeken Pepe 11'de sahaya çıkacak.




    İKİ TAKIMIN 11'LERİ...

    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis​

    Galatasaray'ın yedekleri: Eray, Boran, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Hakan, Ozan

    Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

    Atiba kadroda yok!

    Beşiktaş'ta sakatlığı düzelmeyen Atiba, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

    Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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