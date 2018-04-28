28 Nisan 2018, Cumartesi
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Süper Lig'in 32. hafta fikstüründe ilginç detay
Giriş Tarihi: 28.04.2018
Spror Toto Süper Lig'de 32. haftanın maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde;
"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.
Karşılaşmaların programı şöyle;
Programa göre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gözüküyor. TFF bu konuyla ilgili bir açıklama daha yayınladı.
İşte o açıklama;
"Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."
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