Spror Toto Süper Lig'de 32. haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde;

"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.

Karşılaşmaların programı şöyle;



Programa göre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gözüküyor. TFF bu konuyla ilgili bir açıklama daha yayınladı.

İşte o açıklama;

"Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."