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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Antalyaspor-Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    Antalyaspor-Trabzonspor | CANLI ANLATIM
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.

    Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz


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