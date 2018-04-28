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Antalyaspor-Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz
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