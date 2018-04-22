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    22 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    Beşiktaşın ilk 11i belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Spor Toto Süper Lig',n 30. haftasında oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

    Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

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