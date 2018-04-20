;
    20 Nisan 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR | CANLI ANLATIM

    BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR | CANLI ANLATIM
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u konuk ediyor

    Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan Babacan, Caicara, Da costa, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Elia, Adebayor

    Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Sapunaru, Boldrin, Badji, Kana Bıyık, Şamil, Atila Turan, Deniz Türüç, William Amorim, Umut Bulut

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    2018-19 sezonunun başlama tarihi açıklandı! 2018-19 sezonunun başlama tarihi açıklandı!
    Türk futboluna operasyon! Türk futboluna operasyon!
    Fikret Orman: Özel güvenlik personelimize saldırdı Fikret Orman: Özel güvenlik personelimize saldırdı
    BİZE ULAŞIN