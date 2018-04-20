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BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR | CANLI ANLATIM
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u konuk ediyor
Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan Babacan, Caicara, Da costa, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Elia, Adebayor
Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Sapunaru, Boldrin, Badji, Kana Bıyık, Şamil, Atila Turan, Deniz Türüç, William Amorim, Umut Bulut
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