;
    15 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Galatasaray-Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM

    Galatasaray-Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat1 19.00'da başlayacak.

    Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak, maç bein SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.




    Galatasaray'ın ilk 11'i:

    Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

    M. Başakşehir'in ilk 11'i:

    Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Türkiyeden Avrupaya transfer olması beklenen 11 futbolcu Türkiye'den Avrupa'ya transfer olması beklenen 11 futbolcu
    Göztepe evinde Bursasporu devirdi Göztepe evinde Bursaspor'u devirdi
    Antalyada gol sesi yok Antalya'da gol sesi yok
    BİZE ULAŞIN