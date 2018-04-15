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Galatasaray-Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat1 19.00'da başlayacak.
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak, maç bein SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
M. Başakşehir'in ilk 11'i:
Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor
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