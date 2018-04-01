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    01 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Galatasaray-Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    Galatasaray-Trabzonspor | CANLI ANLATIM
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Traboznspor karşılaşıyor.

    Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 54 puanla en yakın rakibi Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak..

    Galatasaray'ın ilk 11'i:

    Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

    Trabzonspor'un ilk 11'i:

    Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

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