Dev maçta ilk 11ler belli oldu

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Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
Trabzonspor'un ilk 11'i:
Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
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