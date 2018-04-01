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    01 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

    Dev maçta ilk 11ler belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

    Galatasaray'ın ilk 11'i:

    Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

    Trabzonspor'un ilk 11'i:

    Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

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