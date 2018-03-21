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    21 Mart 2018, Çarşamba

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Kupa fikstüründeki çarpıcı detay

    Kupa fikstüründeki çarpıcı detay
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Kupada rövanş tarihleri açıklandı. Fikstürler tartışma yarattı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları tarihleri açıklandı. Bununla birlikte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, kupa maçlarıyla lig maçları arasındaki gün sayısı tartışma yarattı.

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