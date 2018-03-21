21 Mart 2018, Çarşamba
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Kupa fikstüründeki çarpıcı detay
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Kupada rövanş tarihleri açıklandı. Fikstürler tartışma yarattı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları tarihleri açıklandı. Bununla birlikte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, kupa maçlarıyla lig maçları arasındaki gün sayısı tartışma yarattı.
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