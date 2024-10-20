Sivasspor ile Hatayspor Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor.
Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Sivsspor: Nikolic, Murat, Sundberg, Camara, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Pritchard, Rodrigues, Koita, Manaj
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Hatayspor maçı saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.