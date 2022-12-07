Sivasspor - Saarbrücken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Sivasspor - Saarbrücken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Sivasspor ve Saarbrücken kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Saarbrücken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022- 15:40