Balkani - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Balkani - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, Balkani'ye konuk olacak. Sivasspor kazanarak 7 puana yükselmek istiyor. Müsabakada Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2022- 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022- 16:01