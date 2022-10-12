Balkani - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, Balkani'ye konuk olacak. Sivasspor kazanarak 7 puana yükselmek istiyor. Müsabakada Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 4. maçında Balkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?
BALKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Balkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.