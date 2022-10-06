SİVASSPOR BALKANİ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR BALKANİ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor ile Balkani, UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sivasspor, Balkani'yi ağrlayacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, kazanarak 7 puana ulaşmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 12:41