UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Sivasspor kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, sahasında kazanarak gruplara kalmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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