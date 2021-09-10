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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan milli takım sözleri! "Teklif gelirse seve seve kabul ederim"

Çalımbay’dan milli takım sözleri! Teklif gelirse...
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayırdığını duyurdu. Bu koltuk için adı geçen adaylar arasında yer alan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Şu an net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Teklif gelirse milli takıma yok denmez, seve seve kabul ederim." şeklinde konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının A Milli Takım teknik direktörlüğü için anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Şu an net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Teklif gelirse milli takıma yok denmez, seve seve kabul ederim" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının milli takımla geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok. Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim" diye konuştu.

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