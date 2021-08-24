25 Ağustos 2021, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor maçı: Kophenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Kophenhag - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden biri olan Sivasspor, Kophenhag ile kozlarını paylaşacak. Danimarka ekibi ile deplasmanda oynayacak olan Sivasspor, ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasıdna maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de yer alıyor. Peki, Kophenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Sivassspor, Kophenhag'a konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kophenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPHENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kophenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KOPHENHAG - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.

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