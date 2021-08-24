Kophenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Sivasspor ile Kophenhag kozlarını paylaşacak. Sivasspor, ilk maçta Kophenhag'a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka Parken Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kophenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Sivassspor, Kophenhag'a konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kophenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOPHENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kophenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
KOPHENHAG - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.
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