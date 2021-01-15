15 Ocak 2021, Cuma

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Yasin Öztekin Sivasspor’dan ayrıldı!

Sivasspor’da flaş ayrılık!
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüpte , sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Deneyimli oyuncunun adı ile anılıyor. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1. Lig ekibi ile adı anılan , 'a veda etti. Sosyal medya üzerinden Sivasspor temalı fotoğrafların yer aldığı video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Diğer yandan Sivasspor'da 18 maça çıkan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Öztekin 2 kez de sarı kartla cezalandırılırken, 773 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

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