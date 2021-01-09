Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Sivasspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Olkowski, Güray, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Muhammet

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