Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı CANLI
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçıyla ilgili tüm bilgilere ve maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı TSİ 23:00'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare
Sivasspor'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunuyor. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Covid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemiyor.
GRUPTA 6 PUANLA 3. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları