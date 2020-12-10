10 Aralık 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı CANLI

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor | CANLI
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Demir Grup , ekibi 'e konuk oluyor. Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçıyla ilgili tüm bilgilere ve maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. I Grubu 6. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı TSİ 23:00'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, , Gradel, Kayode, Yatabare

Sivasspor'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör 'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunuyor. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla 'e gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Covid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemiyor.

GRUPTA 6 PUANLA 3. SIRADA

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.

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