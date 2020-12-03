03 Aralık 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Son dakika: Sivasspor - Villarreal maçının 11'leri belli oldu

Sivasspor - Villarreal | İlk 11'ler belli oldu
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.12.2020

'ndeki temsilcimiz , sahasında sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'nde heyecan devam ediyor. I Grubu 5. hafta maçında ile Villarreal kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan son maçı İspanyol ekibi 5-3 kazanmıştı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Villarreal maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - VILLAREAL İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak.

RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor galibiyet peşinde! Sivasspor galibiyet peşinde!
Yiğido Avrupa Arenasında! İşte Villarreal maçı 11'i Yiğido Avrupa Arenasında! İşte Villarreal maçı 11'i
Rıza Çalımbay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı! Rıza Çalımbay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör