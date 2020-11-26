26 Kasım 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Son dakika: Qarabağ - Sivasspor maçının 11'leri belli oldu

Qarabağ - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

Son dakika haberi... 'ndeki temsilcimiz , gruptaki 4. maçında Qarabağ'a konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz I grubu 4. hafta maçında temsilcisi Qarabağ ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak

QARABAĞ - SİVASSPOR İLK 11'LER

QARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

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