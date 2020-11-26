UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçında Qarabağ'a konuk oluyor. Qarabağ - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor I grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 20:55'te başlayan Qarabağ - Sivasspor maçın beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.





QARABAĞ - SİVASSPOR İLK 11'LER

QARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşıyor. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor.. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae.

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