26 Kasım 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı CANLI

Qarabağ - Sivasspor | CANLI
SİVASSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

'ndeki temsilcimiz , I Grubu'ndaki 4. maçında Qarabağ'a konuk oluyor. Qarabağ - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz I grubu 4. hafta maçında temsilcisi Qarabağ ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 20:55'te başlayan Qarabağ - Sivasspor maçın beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


QARABAĞ - SİVASSPOR İLK 11'LER

QARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Sivasspor, temsilcisi Qarabağ ile karşılaşıyor. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor.. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Bu maç bizim için bir final maçı "Bu maç bizim için bir final maçı"
Süper Lig ekibinde 2 Covid-19 vakası Süper Lig ekibinde 2 Covid-19 vakası
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör