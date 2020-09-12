Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezon lige damga vuran iki ekip açılış haftasında karşılaşıyor. Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in açılış haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele öncesi birçok konu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı 12 Eylül saat 17:00'da beIN SPORTS HD 1'de canlı yayınlanacak.
YENİ TRANSFERLER LİGE YENİ TAKIMLARINDA MERHABA DİYOR
Sivasspor, yeni sezon öncesi Robin Yalçın, Kerem Atakan Kesgin, Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga ve Eren Şahin'i kadrosuna kattı. Alanyaspor ise Davidson, Efkan Bekiroğlu, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, François Moubandje, Berkan Kutlu, Adam Bareiro, Khouma Babacar, Çağrı Güney, Hamza Özdemir ve Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı.
SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Ninga, Jorge Felix, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Ahmet Gülay, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Mustafa Pektemek
ALANYASPOR'UN 5. SEZONU
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Alanyaspor, ligde 5. sezonunu yaşayacak. Geçen sezonu 57 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu oynama hakkını elde eden turuncu-yeşilli ekip, yeni sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayacak.
7. RANDEVU
Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Alanyaspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor'un 2 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncu-yeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
SİVASSPOR'DA İKİ EKSİK!
Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçta iki eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak.
YİĞİDOLAR İKİ SEZONDUR GALİBİYETLE BAŞLIYOR
Sivasspor, iki sezondur Süper Lig'e iç saha galibiyetleriyle başlıyor. 2018-2019 sezonuna 1-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Yiğidolar, 2019-2020 sezonuna ise Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlı ekip bu iki karşılaşmada da gol yemedi.
SAHASINDA ALANYA'YA YENİLMİYOR
Yiğidolar, Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği 3 maçı da kaybetmedi. Bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, turuncu-yeşillilerle oynadığı son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
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