12 Eylül 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor-Alanyaspor | CANLI

Sivasspor-Alanyaspor | CANLI
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Cemil Usta Sezonu'nun başarılı iki ekibi Demir Grup ve Aytemiz , yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Sivas'ta oynanacak mücadelede 2 ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

'in açılış haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun başarılı 2 ekibi ile Aytemiz , Sivas'ta kozlarını paylaşıyor...

SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur Çiftçi, Robin, Hakan Arslan, , Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Davidson, Bakasetas, Salih Uçan, Efecan, Bareiro.

SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı 12 Eylül saat 17.00'da beIN SPORTS HD 1'de canlı yayınlanıyor.

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