17 Ağustos 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Mustafa Kaplan'a Gençlerbirliği'nde yeni görev!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

Teknik direkrtörlüğe 'yi getiren , daha önce kulüpte birçok kez görev alan 'ı ise sportif direktörlük konumuna getirdi.

Süper Lig ekiplerinden 'nde sportif direktörlük görevine getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

Salih Dursun Gençlerbirliği'nde!

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