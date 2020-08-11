11 Ağustos 2020, Salı

SİVASSPOR

Araune Kone nikah tazeledi

Araune Kone nikah tazeledi
SİVASSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

DG Sivasspor, deneyimli futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Kone yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Kadrosunu güçlendiren Süper Lig takımlarından Sivasspor, iç transferde de gaza bastı. Sivasspor, Aroune Kone ile uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyordu. Son olarak yapılan görüşmelerde kırmızı-beyazlı ekip, Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllığına daha anlaştı.

Sözleşmesi sona eren Kone ile yeni sözleşme için anlaşan Yiğidolar, transfer haberini kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Paylaşılan videoda Kone ile ilgili fotoğraflar yer aldı.

Öte yandan Kone, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol ve 4 asist ile oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'dan Welliton harekatı Sivasspor'dan Welliton harekatı
Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum "Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum"
Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken paylaşım... Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken paylaşım...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör