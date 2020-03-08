Unvanını korudu
Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde iç saha yenilgisi almayan takımlar arasında yer alan Sivasspor, Galatasaray’a da boyun eğmedi.
Demir Grup Sivasspor, sahasında rakiplerine geçit vermemeye devam ediyor. Dün akşam Galatasaray karşısında geriye düşse de yenilgiden kurtulan Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iç saha yenilgisi almayan Liverpool, Barcelona, Real Madrid gibi dev takımlar arasında kendisine yer bulmayı başardı.
İç sahadaki 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı. Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti. Geçen sezon ile birlikte yenilmezlik serisi 14'e çıkan Sivas bu sezon ilk kez evinde 2 gol yedi.
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