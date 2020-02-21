Demir Grup Sivasspor 1-0 Alanyaspor l MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftası açılış maçında Sivasspor evinde Alanyaspor'u Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Yiğidolar 4 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Mert Hakan Yandaş'ın 9. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Yiğidolar puanını 45'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip böylece 4 maç sonra 3 puanla tanışmış oldu. Deplasmandan eli boş dönen Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Erdoğan, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare.
Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Welinton, Nsakala, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.
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