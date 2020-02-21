Süper Lig'in 23. oynanacak derbilerin yanı sıra zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Sonn haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu Trabzonspor'a kaptıran Sivasspor zirve koltuğuna yeniden oturmak isterken 39 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor'da mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. 20.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 23. hafta Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak mücadele ile açılıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına dur demek isteyen iki ekip de mutlak 3 puan için sahadaki yerlerini alacak.

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Sakatlıkları geçen Emre Kılınç ve Arouna Kone'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.







SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER



Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Erdoğan, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare.

Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Welinton, Nsakala, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.

Alanyaspor cephesinde ise Siopis, Lokman Gör ve Juanfran sakatlıkları nedeniyle zorlu randevuda yok. Ceyhun Gülselam ise sarı kart cezası nedeniyle takımını deplasmanda yalnız bırakacak. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları...

6. RANDEVU



Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'de oynanacak maçta 6. randevusuna çıkacak. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor'un 1 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Akdeniz ekibinin de 1 galibiyeti var. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

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