Sivas’ta türkülü tepk

Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği üyeleri, lider Sivas'ın geçen hafta Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi.

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Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği üyeleri, lider Sivas'ın geçen hafta Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü. Sivas, ligde henüz penaltı kullanmadı.