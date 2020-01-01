01 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Konyaspor'un kamp programı belli oldu
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.
8 günlük kamp döneminde takım üç hazırlık karşılaşması oynayacak. TFF 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak yeşil-beyazlılar, Konya'ya dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...