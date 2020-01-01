01 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Konyaspor'un kamp programı belli oldu

İşte Konyaspor'un kamp programı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2020

takımlarından , 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.

8 günlük döneminde takım üç hazırlık karşılaşması oynayacak. TFF 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak , 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak yeşil-beyazlılar, Konya'ya dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.

Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması haberin devamı
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