Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta? Başakşehir Sivas

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa kupalarına katılmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta oynanacak? detaylar haberimizde..

İstanbul Başakşehir ve Sivasspor, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. İstanbul Başakşehir 65 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Sivasspor 47 puanda ve 7. sırada. İstanbul Başakşehir son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sivasspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 101 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İstanbul Başakşehir kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Sivasspor sahadan galip ayrılırsa 7.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

İstanbul Başakşehir son hafta oynanan Göztepe maçında 0-2 kazandı.

Sivasspor ise Yeni Amasyaspor maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan İstanbul Başakşehir, 32 gol attı ve 11 gol yedi.

Sivasspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sivasspor, 17 gol atarken 27 gol yedi.