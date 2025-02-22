Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI | Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 18:52