Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 25. haftasında Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Celil, Muja, Holse, Emre Kılınç, Dimata
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Abdülkadir, Mithat Pala, Sowe
REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.