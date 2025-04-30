UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek finalde İspanyol ekibi Barcelona, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 3-1 yenildi ve rakibini gol farkıyla geride bırakarak yarı finale yükseldi. İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih ile berabere kaldı.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Barcelona: Szczesny, G. Martin, Cubarsi, I. Martinez, Kounde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Ferran Torres
Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Hakan, Dimarco, Lautaro, Thuram
Barcelona - Inter maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
BARCELONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona-Inter maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.