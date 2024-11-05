UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Sporting Lizbon sahasına Manchester City'i konuk ediyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında heyecan, birbirinden zorlu mücadeleler ile devam ediyor. Portekiz devi Sporting CP, Premier Lig devi Manchester City'yi ağırlıyor. Devler Ligi'nin yeni formatında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet alan Sporting CP, 1 kez de beraberlik yaşamış ve 7 puan ile 8. sıraya yerleşmişti. Manchester City ise rakibi Sporting gibi 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik almış ve averajla 3. sıradaki yerini almıştı.

SPORTING CP - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sporting Lisbon - Manchester City maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

SPORTING CP - MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LERİ

Sporting CP: Franco, Debast, Diomandé, Reis, Araujo, Hjulmand, Bragança, Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves, Gyökeres

Manchester City: Ederson, Lewis, Simpson-Pusey, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Bernardo, Savinho, Foden, Nunes, Haaland