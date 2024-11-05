UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Real Madrid sahasında Milan'ı konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında heyecan, birbirinden zorlu mücadeleler ile devam ediyor. LaLiga devi Real Madrid, Serie A devi AC Milan'ı ağırlıyor. Devler Ligi'nin yeni formatında oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan AC Milan, 3 puan ile 25. sırada bulunuyor. Real Madrid ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan ile 12. sıradaki yerini almıştı.

İspanyol devinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Ancelotti tarafından süre şansı bulamıyordu. Genç yıldızın bu karşılaşmada süre alıp almayacağı ve sergileyeceği performans, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

REAL MADRID - AC MILAN MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Milan maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID - AC MILAN MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Lunin, Militao, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Tchouameni, Modric, Vazquez, Valverde, Junior, Mbappe

AC Milan: Maignan, Thiaw, Royal, Hernandez, Tomori, Yunus Musah, Fofana, Reijnders, Morata, Leao, Pulisic