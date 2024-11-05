UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Malmö MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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