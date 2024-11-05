UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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